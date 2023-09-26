Tekirdağ'da Uyuşturucu Madde İmalathanesine Baskın

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu madde imalathanesine dönüştürülen bir adrese polis tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler, iş yerinin alt katında uyuşturucu imal edildiğini gösterdi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.