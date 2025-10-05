Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimi: 6 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde şüpheli durumdaki kişileri durdurup üst araması yaptı.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

