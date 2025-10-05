Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimi: 6 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde şüpheli durumdaki kişileri durdurup üst araması yaptı.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel