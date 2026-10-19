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Tekirdağ'da üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde polisin üst ve otomobil aramalarında uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Aydoğdu ve Hıdırağa mahallelerinde durdurulan şüpheliler ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

???????Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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