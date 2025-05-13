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Tekirdağ'da Türk ve Bulgar Akademisyenlerin Ortak Resim Sergisi Açıldı

Tekirdağ'da Türk ve Bulgar Akademisyenlerin Ortak Resim Sergisi Açıldı
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Plovdiv Prof. Asen Diamandiev Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi işbirliğiyle düzenlenen resim sergisi, 100 eserden oluşan koleksiyonu sanatseverlerle buluşturdu.

Tekirdağ'da, Türk ve Bulgar akademisyenler ile öğrencilerin katılımıyla ortak bir resim sergisi düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Plovdiv Prof. Asen Diamandiev Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisinin yürüttüğü program kapsamında akademisyen ve öğrenciler resim çalışması yaptı.

Çalışmalar sonucu ortaya çıkan karakalem, yağlı boya teknikleriyle yapılan 100 eserin yer aldığı serginin açılışı Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

NKÜ Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Kuşoğlu, AA muhabirine, güzel bir çalışma sonucu ortaya çıkan resimlerin beğeniye sunulduğunu söyledi.

Serginin ay sonuna kadar açık olacağını ifade eden Kuşoğlu, "Prof. Asen Diamandiev Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi ile güzel bir çalışma yürüttük. Şubat ayında Bulgaristan'da sergi açmıştık. Şimdi de Türkiye'de bir sergi açıyoruz. Ortaya çok güzel eserler çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Akademinin Rektörü Prof. Jean Pehlivanov da NKÜ ile güzel çalışma yaptıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, katılımcılar sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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