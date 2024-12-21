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Tekirdağ'da Tren Kazası: 38 Yaşında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Tren Kazası: 38 Yaşında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Ergene ilçesinde tren yolunu geçmeye çalışan Şakir Güler, yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Çiftlikler mevkiinde tren yolundan karşıya geçmek isteyen Şakir Güler'e (38) yolcu treni çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güler'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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