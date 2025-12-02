Haberler

Tekirdağ'da Trafik Kazasında İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tekirdağ'da üç aracın karıştığı trafik kazasında infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç ve kardeşi Semih Genç hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ'DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KARDEŞ ÖLDÜ

TEKİRDAĞ'da biri TIR, 3 aracın karıştığı kazada infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç (27) ile yanındaki kardeşi Semih Genç (23), hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Tekirdağ-Malkara kara yolunun Yağcı Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç'in kullandığı 59 AGJ 365 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Kamil İ.'nin (63) kullandığı 45 YB 417 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen Y. G. yönetimindeki 10 H 1032 plakalı otomobil de 59 AGJ 365 plakalı otomobile çarptı. Sürücü Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç otomobilde sıkışırken, diğer otomobildeki H.G. ise hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobildeki Mehmet Sadi Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç öldüğü belirlendi. Jandarma, TIR sürücüsü Kamil İ. ile otomobil sürücüsü Y.G.'yi gözaltına aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ

BATMAN'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA 30 ŞÜPHELİYE İŞLEM

BATMAN'da, jandarma ekipleri tarafından 15-30 Kasım tarihleri arasında düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 15-30 Kasım tarihleri arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında 33 araçta yapılan aramada, değişik markalarda toplamda 13 bin 176 paket gümrük kaçağı sigara, 11 elektronik sigara, 169 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
