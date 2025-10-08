Haberler

Tekirdağ'da Trafik Güvenliği Toplantısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda, trafik işaretleri ve hız sınırları ile ilgili yeni bir komisyon kuruldu. 31 Ekim'e kadar eksikliklerin tespit edilmesi ve 31 Aralık'a kadar tamamlanması kararlaştırıldı.

Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında karayolları trafik güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda, genelge kapsamında belirtilen hız sınırı ve levhalarının kontrol edilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 18. Şube Şefliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan "Trafik İşaretleri Sadeleştirme Komisyonu" kuruldu.

Kurulan komisyon tarafından 31 Ekim'e kadar trafik işaretlerindeki eksikliklerin tespit edilerek 31 Aralık'a kadar tamamlanması kararlaştırıldı.

Toplantıya, vali yardımcısı Mustafa Çek, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Karayolları 18. Şube Şefi Sadık Güller ve kurumların personeli katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili vekilden 'Yozgatlıyım' diyen İsrail askeri hakkında suç duyurusu

Yozgatlı İsrail askerine suç duyurusu
16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada

16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.