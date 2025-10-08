Tekirdağ'da Trafik Güvenliği Toplantısı

Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında karayolları trafik güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda, genelge kapsamında belirtilen hız sınırı ve levhalarının kontrol edilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 18. Şube Şefliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan "Trafik İşaretleri Sadeleştirme Komisyonu" kuruldu.

Kurulan komisyon tarafından 31 Ekim'e kadar trafik işaretlerindeki eksikliklerin tespit edilerek 31 Aralık'a kadar tamamlanması kararlaştırıldı.

Toplantıya, vali yardımcısı Mustafa Çek, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Karayolları 18. Şube Şefi Sadık Güller ve kurumların personeli katıldı.