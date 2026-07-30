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Tekirdağ'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

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Tekirdağ'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde takip ve tedavileri sürdürülen ruh sağlığı hastalarının sosyal destek, istihdam, rehabilitasyon ve sosyal yardım ihtiyaçları değerlendirildi.

Katılımcılar, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunurken, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

Toplantıda ayrıca, ruh sağlığı hastalarının yaşam kalitesinin artırılması ve ihtiyaçlarının daha etkin karşılanmasına yönelik ortak yürütülebilecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Zafer Soykırlı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin sorumluları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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