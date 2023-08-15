Tekirdağ'da Tırın Altına Giren Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazada, otomobil tırın altına girdi ve sürücü sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tırın altına giren otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Muratlı-Büyükkarıştıran karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ali P. yönetimindeki 17 GS 176 plakalı otomobil, ana yola çıkan Nuri A. idaresindeki 41 ALN 054 plakalı tırın altına girdi. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Ali P. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılması için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yaralı sürücü, otomobilinin kapısının sökülmesinin ardından kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Jandarma ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı diğer şeritten kontrollü olarak verildi.

Yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ