Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, faiz karşılığı borç para verip mağdurları darbeden 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde ikamet eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda faiz karşılığı borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları ve mağdurları darbettikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
