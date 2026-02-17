Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda, faiz karşılığı borç para verip mağdurları darbeden 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Tekirdağ'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde ikamet eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda faiz karşılığı borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları ve mağdurları darbettikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel