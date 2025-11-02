Haberler

Tekirdağ’da Sonbahar Güzellikleri Doğaseverleri Bekliyor

Tekirdağ’da Sonbahar Güzellikleri Doğaseverleri Bekliyor
Güncelleme:
Tekirdağ'da Ganos Dağı etekleri, sonbahar renklerine bürünmüş ormanlarıyla huzurlu bir doğa deneyimi sunuyor. Uçmakdere ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlar, ziyaretçilerin, doğayla iç içe ve kuş cıvıltıları eşliğinde unutulmaz anlar yaşamasını sağlıyor.

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde sonbahar renklerine bürünen ormanlar, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.

Sonbaharın gelişiyle Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlar sarı, yeşil ve turuncunun tonlarına büründü.

Bölgeye gelenler, doğayla iç içe, derelerin huzur veren sesi ve kuş cıvıltıları eşliğinde unutulmaz deneyim yaşama fırsatı bulabiliyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Kentin, yılın her dönemi ilgi çektiğini belirten Küçük, "Uçmakdere, Marmara Denizi kıyısına paralel uzanan, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla bölgenin en önemli doğa turizmi merkezlerinden biridir. Dağların eteklerinde yer alan Uçmakdere, doğa sporları ve ekoturizm açısından son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Özellikle sonbaharda da ayrı bir güzelliğe bürünen bölge ziyaretçilere güzel manzaralar sunuyor." dedi.

Karaküçük, Ganos Dağları'nın eteklerinde yer alan yürüyüş rotaları, ormanlar ve deniz manzarasıyla birleşen patikaların, doğaseverlere sakinlik ve huzur bulma imkanı verdiğini dile getirdi.

Doğada huzurlu vakit geçirmek isteyenler için Tekirdağ'ın en güzel yerlerden birisi olduğunu aktaran Karaküçük, "Tekirdağ'ın sonbaharda sunduğu güzellikler herkesi kendine hayran bırakıyor. Sonbaharın güzelliklerini bölgemizde gelip görmek isteyen herkesi ilimize bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
