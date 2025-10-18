Tekirdağ'da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 50 Metrenin Altına Düştü
Tekirdağ'da gece başlayan sis, Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine giden kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, trafik ekipleri tarafından uyarıldı. Sis öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.
Trafik ekipleri, bazı noktalarda dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel