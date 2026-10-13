Tekirdağ'da sis görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürdü

Tekirdağ'da sis görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da gece başlayıp sabaha karşı artan sis, kenti Hayrabolu, Muratlı ve Malkara'ya bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düşerken, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, kenti Hayrabolu, Muratlı ve Malkara ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA