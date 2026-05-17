Çorlu'da İki Polis Memuru Şehit Oldu: Bakanlardan Taziye Mesajı

Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale eden polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, şüpheli şahsın ateş açması sonucu şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan taziye ve lanetleme mesajları yayımladı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehitler için sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" dedi.

BAKAN GÜRLEK: BU MENFUR SALDIRIYI LANETLİYORUM

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakarlığı daima minnetle hatırlanacaktır. Devletimiz, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Şehitlerimizin makamları ali olsun" ifadelerini kullandı. ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
