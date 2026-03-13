Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler H.U, R.U, H.U, A.U, İ.U. ve U.U. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İki gün önce, Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkisindeki bir inşaat alanında, aralarında husumet olduğu öne sürülen Y.Ç, H.Ç, H.U. ve İ.U. arasında tartışma çıkmış, kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada, Y.Ç, H.Ç, H.U. ve İ.U. yaralanmış, Y.Ç. ile H.Ç. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan H.U. ve İ.U. ile 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.