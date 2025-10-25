Haberler

Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 5 Gözaltı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgada, İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu Rıdvan Çolak hayatını kaybetti. Olay sonrası 5 şüpheli gözaltına alındı. Kavganın çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hacıevhat Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun lokantasında çıkan silahlı kavga sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 5 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, silahlı kavgada hayatını kaybeden İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu Rıdvan Çolak'ın cenazesi, İbrice Camisi'nde kılınan namazın ardından İbrice Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hacıevhat Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun lokantasında dün iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıdvan Çolak ve H.Y. silahla vurulmuştu. Çolak olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan H.Y. hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
