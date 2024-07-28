Tekirdağ'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalan Vatandaşlar Sahillerde Serinledi
Tekirdağ'da hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü ve nem oranının yüzde 65'e ulaştığı bildirildi. Vatandaşlar, mavi bayraklı plajlarda serinlemek için yoğunluk oluşturdu. Sahillerde güneşlenenler, çocuklarıyla oynayanlar ve ağaç gölgelerinde vakit geçirenler görüldü.
Tekirdağ'da sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.
Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 65'e ulaştı.
Kentte serinlemek isteyenler, mavi bayraklı plajlarda yoğunluk oluşturdu.
Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerine gelen vatandaşların bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.
Denizin tadını çıkaran vatandaşlardan bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı.
Kent merkezinde sıcaktan etkilenenler ise ağaç gölgeleri ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.
Sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.