Tekirdağ'da Sarılar Göleti'nin Su Seviyesi Yüzde 25'e Düştü

Tekirdağ'da Sarılar Göleti'nin Su Seviyesi Yüzde 25'e Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle Tekirdağ'daki Sarılar Göleti'nde su seviyesi yüzde 25'e indi. Kısa süreli yağışlar göletin doluluk oranını artırmadı.

Tekirdağ'da bulunan Sarılar Göleti'nin su seviyesi, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle yüzde 25'e düştü.

Kuraklık, kentte su kaynaklarını etkilemeye devam ediyor.

Son dönemde kısa süreli sağanak geçişlerinin yaşandığı kentte yağan yağmur baraj ve göletlerin dolmasına katkı sağlamadı.

Sarılar Mahallesi'nde tarımsal sulama yapılan ve hayvanların su ihtiyacının karşılandığı göletin doluluk oranı yüzde 25'e düştü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Otel çalışanları iş bıraktı, en az 40 bin TL ödeyen tatilciler rezil oldu

Otel çalışanları iş bıraktı, tatilciler paralarıyla rezil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Morgda inanılmaz hata! 'Annemiz' dediler, başka cenazeyi alıp gömdüler

"Annemiz" deyip gömdüler, gerçek ortaya çıkınca mezar açıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.