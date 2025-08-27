Tekirdağ'da Sarılar Göleti'nin Su Seviyesi Yüzde 25'e Düştü
Kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle Tekirdağ'daki Sarılar Göleti'nde su seviyesi yüzde 25'e indi. Kısa süreli yağışlar göletin doluluk oranını artırmadı.
Tekirdağ'da bulunan Sarılar Göleti'nin su seviyesi, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle yüzde 25'e düştü.
Kuraklık, kentte su kaynaklarını etkilemeye devam ediyor.
Son dönemde kısa süreli sağanak geçişlerinin yaşandığı kentte yağan yağmur baraj ve göletlerin dolmasına katkı sağlamadı.
Sarılar Mahallesi'nde tarımsal sulama yapılan ve hayvanların su ihtiyacının karşılandığı göletin doluluk oranı yüzde 25'e düştü.
