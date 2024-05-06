Tekirdağ'da sahipsiz hayvan bakımevine güneş enerji santrali yapılacak

Tekirdağ'da sahipsiz hayvan geçici bakımevinin elektrik ihtiyacının karşılanması için "güneş enerji santrali" yapılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gelecek nesillere daha temiz çevre bırakmak ve daha yaşanılabilir Tekirdağ hedefini gerçekleştirmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi projeleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Belediyenin, Karacakılavuz Mahallesi'nde bulunan bakımevinin elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağı aktarılan açıklamada, "Proje tamamlandığında bakımevinin ihtiyaç duyduğu yıllık enerjinin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmış olacak ve üretilecek yıllık 78 bin KWh temiz enerji ile yaklaşık 38,85 ton karbondioksit emisyonu önlenmiş olacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentin geleceği adına yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Yüceer, doğa dostu santrallerle hem Türkiye'nin, hem Tekirdağ'ın enerji açığına çare bulmak, hem enerji maliyetlerini azaltmak hem de temiz çevre hedefi doğrultusunda ilerlemek istediklerini kaydetti.