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Tekirdağ'da Sahile 1,5 Metre Uzunluğunda Ölü Köpek Balığı Vurdu

Tekirdağ'da Sahile 1,5 Metre Uzunluğunda Ölü Köpek Balığı Vurdu
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde buldukları 1,5 metre uzunluğundaki ölü köpek balığını yetkililere bildirdi. Belediye ekipleri, pamuk cinsi köpek balığını inceledikten sonra iş makinesiyle kaldırdı.

Tekirdağ'da sahile 1,5 metre uzunluğunda ölü köpek balığı vurdu.

Şarköy ilçesi sahilinde yürüyüş yapanlar, sahilde ölü köpek balığı olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Şarköy Belediyesi ekipleri köpek balığını inceledi.

Pamuk cinsi olduğu belirlenen köpek balığı belediye ekiplerince bulunduğu yerden iş makinesiyle kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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