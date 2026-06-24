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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
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İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Prof. Dr. Vecdi Akyüz, Tekirdağ Müftüsü'nü ziyaret etti. Şehir Hastanesi'nde sağlıklı yaşam standı kuruldu, Kaymakam Tunçer de Eğitim-Sen temsilcisini kabul etti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vecdi Akyüz, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Akyüz, Bilgiç'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Bilgiç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akyüz'e teşekkür etti.

Şehir Hastanesinde sağlıklı yaşam standı kuruldu

Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" programı kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde kurulan stantta vatandaşlara Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte ayrıca hareketli yaşamın ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı.

-Kaymakam Tunçer'e ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Fatih Ünlü'yü makamında kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Tunçer, ziyareti dolayısıyla Ünlü'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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