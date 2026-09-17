Tekirdağ'da sağlık çalışanlarından oluşan müzik topluluğu ilk konserini verdi

İş temposundan uzaklaşmak ve stres atmak amacıyla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bünyesinde müzik topluluğu oluşturan sağlık çalışanları, ilk konserlerini vermenin heyecanını yaşadı.

Hastanede düzenlenen konserde sağlık çalışanları, "Sarı Gelin", "Arım Balım Peteğim", "Şimdi Uzaklardasın", "Fikrimin İnce Gülü" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım"ın da aralarında bulunduğu eserleri seslendirdi.

Katılımcıların zaman zaman şarkılara eşlik ettiği konserde, sağlık çalışanlarının sahne performansı alkış aldı.

Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, gazetecilere, konserin müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü paylaşmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Yeni kurulan müzik topluluğunun ilk konserini verdiğini belirten Tabakoğlu, etkinlikte emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Müzik topluluğu başkanı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Onur da topluluğun 4 ay önce kurulduğunu belirtti.

Onur, müziğin birleştirici gücünü sahneye taşımaya çalıştıklarını ifade ederek, "Sağlık çalışanları açısından bu çok güzel bir organizasyon oldu. Arkadaşlarımız hastanelerde çok stresli bir ortamda ve azimle çalışıyor. Onları bir nebze olsun iş temposundan uzaklaştırmak ve stres atmalarını sağlamak amacıyla böyle bir müzik topluluğu kurduk. Herkes çok memnun. İlerleyen günlerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Konsere, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA