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Tekirdağ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yollarda su birikintilerine neden oldu ve sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanınca toplu taşıma duraklarına sığındı.

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Yağış sonrası yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tekirdağ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN CAN ARICILAR - Güncel
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