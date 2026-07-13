Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Tekirdağ'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, polis ekipleri trafikte önlem aldı. Vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır