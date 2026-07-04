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Tekirdağ'da Meteorolojik Uyarı Sonrası Sağanak Yağış

Tekirdağ'da Meteorolojik Uyarı Sonrası Sağanak Yağış
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Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar duraklara ve ağaç altlarına sığınırken, trafikte aksamalar yaşandı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'da öğle saatlerinde aniden sağanak bastırdı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları, ATM önleri ve ağaç altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkisiyle trafikte de aksamalar yaşanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Tekirdağ'da yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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