Tekirdağ'da Poyraz Etkisini Yitirdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyrazın sona ermesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Rüzgar nedeniyle demirleyen 7 şilep ve tanker seferlerine başladı, balıkçılar da havanın düzelmesiyle hazırlıklara girişti.
Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yollarına devam etti.
Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle hazırlıklara başladı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel