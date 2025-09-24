Haberler

Tekirdağ'da Poyraz Etkisini Yitirdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü

Tekirdağ'da Poyraz Etkisini Yitirdi, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyrazın sona ermesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Rüzgar nedeniyle demirleyen 7 şilep ve tanker seferlerine başladı, balıkçılar da havanın düzelmesiyle hazırlıklara girişti.

Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle yollarına devam etti.

Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle hazırlıklara başladı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü

Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.