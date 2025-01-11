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Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor
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Tekirdağ'da etkili olan poyraz nedeniyle 9 şilep ve tanker demirledi, balıkçılar denize açılamadı. Hava muhalefeti sebebiyle özel eğitim uçuşları da iptal edildi.

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların limanda beklediğini söyledi.

Pehlivanoğlu, havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetlerinin devam edeceğini dile getirdi.

Öte yandan, Çorlu Havaalanı'ndaki özel eğitim uçuşları da hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte poyrazın iki gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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