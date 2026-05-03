Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da küçük tekneli balıkçılar da olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

Poyrazın 2 gün etkili olması bekleniyor.