Tekirdağ'da polis çocuklarla kar topu oynadı
Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, kar yağışı sonrası çocuklarla sahil dolgu alanda kar topu oynayarak unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklara keyifli anlar sunan polis, oyun sonrası görevine geri döndü.
Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, kar yağışının ardından sahil dolgu alanda oyun oynayan çocuklara eşlik etti.
Polis ile çocukların birbirlerine kar topu attığı anlar, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Çocuklara eğlenceli anlar yaşatan polis, daha sonra görevine döndü.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel