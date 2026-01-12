Tekirdağ'da polis çocuklarla kar topu oynadı

Tekirdağ'da polis ile çocuklar, kar topu oynayarak eğlendi.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, kar yağışının ardından sahil dolgu alanda oyun oynayan çocuklara eşlik etti.

Polis ile çocukların birbirlerine kar topu attığı anlar, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Çocuklara eğlenceli anlar yaşatan polis, daha sonra görevine döndü.