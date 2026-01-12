Haberler

Tekirdağ'da polis çocuklarla kar topu oynadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, kar yağışı sonrası çocuklarla sahil dolgu alanda kar topu oynayarak unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklara keyifli anlar sunan polis, oyun sonrası görevine geri döndü.

Tekirdağ'da polis ile çocuklar, kar topu oynayarak eğlendi.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, kar yağışının ardından sahil dolgu alanda oyun oynayan çocuklara eşlik etti.

Polis ile çocukların birbirlerine kar topu attığı anlar, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Çocuklara eğlenceli anlar yaşatan polis, daha sonra görevine döndü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti