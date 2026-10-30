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Tekirdağ'da polis denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da polisin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerinde şüphe üzerine durdurulan 5 kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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