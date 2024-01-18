Tekirdağ'da PKK/KCK propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu çerçevede ilçedeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen M.Ö. ve N.D. yakalandı. Zanlılardan bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.