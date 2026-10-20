Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da otomobil camını kırıp 8 bin lira çaldığı iddiasıyla şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde park halindeki otomobilin camını kırıp cüzdan, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Çalınan cüzdanda 8 bin lira bulunduğu belirtilirken, şüphelinin evinde dizüstü bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde park halindeki otomobilin camını kırarak bir miktar para, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi 47. Sokak'ta otomobilini park eden S.U.A, yaklaşık bir saat sonra aracının yanına döndüğünde sağ ön yolcu camının kırıldığını fark etti.

Araçta yaptığı kontrolde cüzdanının, dizüstü bilgisayarının bulunduğu çantanın ve cep telefonunun çalındığını belirleyen S.U.A, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çalınan cüzdanda kimlik, ehliyet, 4 kredi kartı, kartvizitler ve 8 bin lira bulunduğu öğrenildi.

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 24 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek şüphelinin E.İ. (47) olduğunu belirledi.

E.İ, Atatürk Mahallesi Kamber Sokak'taki ikametinde yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, çalındığı belirtilen dizüstü bilgisayar ile cep telefonu ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Çerkezköy Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Üst üste 6 kez kazanamamışlardı! Son 2 maçta Göztepe'yi tutabilen yok

Üst üste 6 kez kazanamamışlardı! Son 2 maçta onları tutabilen yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfere 366 milyon Euro harcayan Tottenham, ilk galibiyetini 7. haftada aldı

Dünya devi ligdeki ilk galibiyetini 7. maçında aldı
UEFA'dan Galatasaray'ın erteleme talebine ret

Galatasaray'a kötü haber UEFA'dan geldi
Ormanın derinliklerinde dev mantar keşfedildi: Tam 2,2 kilogram

Tam 2,2 kilogram ağırlığında: Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Fransa'da protestoların ardından şaşırtan görüntü: Rolex saati çöpe atmışlar

Konteynerden servet çıktı! Binlerce Euro'luk saati çöpe atmışlar

Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu

Böyle kaçıp gitmişti, bedeli çok ağır oldu
Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti

Sözün bittiği yer! Görüntüyü izleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük

Türk donanması dünyanın dilinde: Çok, çok büyük