Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı
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Tekirdağ'da elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 2 gün boyunca denize girilmesi yasaklandı. Cankurtaran ekipleri ve Sahil Güvenlik, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, vatandaşların denize girmesine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla, denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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