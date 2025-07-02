Tekirdağ'da Ölümlü Kaza: Sürücü Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobiliyle çarptığı 2 kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü K.Ö. tutuklandı. Kaza, 29 Haziran'da meydana geldi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobiliyle çarptığı 2 kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Eriklice Mahallesi'ndeki ölümlü kazanın ardından gözaltına alınan K.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şarköy Adliyesine getirilen K.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

K.Ö. idaresindeki 59 SF 085 plakalı otomobil 29 Haziran'da yol kenarında yürüyen Remziye Erol ve Ümmühan Kıran'a çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamamış, sürücü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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