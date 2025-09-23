Haberler

Tekirdağ'da Öğrencilere Trafik Eğitimleri Verildi

Tekirdağ'da Öğrencilere Trafik Eğitimleri Verildi
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' projesi kapsamında, Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerine trafik kuralları hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Eğitim sonrasında öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Tekirdağ'da "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda öğrencilere eğitim verildi.

Öğrencilerin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında kentleri gezen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" şehre geldi.

Sahil dolgu alanda konuşlandırılan tırda, ilkokul öğrencilerine trafik polisi tarafından tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildi.

Trafik kurallarına ilişkin bilgi aktarılan uygulamalı eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Vali Yardımcısı Kaan Peker ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da eğitimleri takip etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
