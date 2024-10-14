Tekirdağ'da Öğrencilere Siber Suçlar Eğitimi Verildi
Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 'SİBERAY' programı çerçevesinde Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilere güvenli internet kullanımı ve siber suçlar hakkında bilgilendirme yaptı. Faaliyetlerin devam edeceği açıklandı.
Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesinde öğrencileri güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
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