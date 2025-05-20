Tekirdağ'da Müzeler Haftası Etkinlikleri Başladı

Tekirdağ'da Müzeler Haftası Etkinlikleri Başladı
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Tekirdağ Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'nde Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde müzik dinletisi yapıldı, sergi açılışı gerçekleşti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, hafta boyunca birçok etkinlik düzenleyeceklerini belirtti.

Tekirdağ'da Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tekirdağ Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen programda öğrencilere müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Daha sonra katılımcılar müzeyi gezerek eserleri inceledi.

Ardından Özer Zobu'nun ahşap yakma ve dağlama tekniğiyle yaptığı resimlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında çok sayıda etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Tekirdağ'daki müzelerin hafta kapsamında çok sayıda ziyaretçiyi misafir edeceğini aktaran Karaküçük, "Atölyelerimiz, çalışma etkinlikleri, söyleşiler şeklinde şehrimizin tarihi, arkeolojik derinliğini anlatacak birçok etkinlik gerçekleşecek. Müzeler haftasında tüm hemşerilerimizi müzelerimize bekliyoruz." dedi.

Müze Müdürü Abdulgani Tarkan da Tekirdağ Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'nin her yıl ziyaretçi sayısını artırdığını dile getirdi.

Vatandaşları müzede bulunan eserleri görmeye davet eden Tarkan, 24 bin 500 eserin müzede sergilendiğini ifade etti.

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Çek, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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