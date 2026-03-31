Motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde tehlikeli sürüşü kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir sürücünün tek teker üzerinde motosiklet kullanıp, trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.

İlçenin Atatürk Bulvarı'nda motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, bir süre aracının önünü kaldırarak ilerledi. Sürücünün tehlikeli hareketi, diğer sürücülerin de zor anlar yaşamasına neden oldu. Motosiklet sürücüsünün hem kendisini hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı