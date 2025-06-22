Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Mehmet Atlı (43), hastanede yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Atlı (43), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Atlı, kullandığı 59 AKF 705 plakalı motosikletle, önünde seyreden ve emniyet şeridine yanaşmaya çalışan Mahmut E. yönetimindeki 55 AK 911 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan hızla çarptı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Atlı, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polis, TIR'ın sürücüsü Mahmut E.'yi gözaltına alıp, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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