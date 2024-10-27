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Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Ali Önbey, şarampole devrilerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, ancak müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Önbey'in kullandığı 59 AJC 033 plakalı motosiklet, Uçmakdere Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü düştüğü deniz kıyısından çıkardı.

Sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel

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