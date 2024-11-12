Tekirdağ'da Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikimi
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla düzenlenen törende 1700 fidan dikti. Törene adliye personeli ve hükümlüler de katıldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı"Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikti.
Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde düzenlenen törende, 1700 fidan toprakla buluşturuldu.
Törene, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan, kurum müdürleri, adliye personeli ve hükümlüler katıldı.
Sıcak Gelişme:
Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu.