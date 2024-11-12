Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikimi

Tekirdağ'da Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla düzenlenen törende 1700 fidan dikti. Törene adliye personeli ve hükümlüler de katıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı"Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikti.

Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde düzenlenen törende, 1700 fidan toprakla buluşturuldu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan, kurum müdürleri, adliye personeli ve hükümlüler katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

Başsavcılık'tan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni talep

 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ifadelerinde ağız birliği etti

İfadelerinde ağız birliği ettiler

 Interpol kırmızı bülteniyle aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rubio'dan skandal Hamas açıklaması

Trump'ın bakan yapmayı düşündüğü isimden skandal Hamas çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Serdar Ortaç tutuklandı mı, suçu ne? Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, suçu ne? Batuhan Karadeniz yurt dışında mı? Yasa dışı bahis soruşturmasında son durum nedir? Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı! Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? İBRAHİM YILMAZ KİMDİR, ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Yasa dışı bahis olayında İbrahim Yılmaz'ın son durumu! İbrahim Yılmaz tutuklandı mı, suçu ne? İbrahim Yılmaz neden tutuklandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.