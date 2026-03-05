Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, Mide Kanseri Klinik Yönetimi üzerine eğitim düzenlendi. Eğitimde Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. İhsan Gündüz, tanı süreci, evreleme yöntemleri ve tedavi planlaması hakkında bilgiler sundu.

Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol Menekşe, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Tunçer ve Başol makamda bir süre görüştü.

Başol, misafirperverliği için Tunçer'e teşekkür etti.

-Tekirdağ'da "Mide Kanseri Klinik Yönetim" eğitimi yapıldı

Tekirdağ'da "Mide Kanseri Klinik Yönetim" konulu eğitim gerçekleştirildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlenen eğitimde, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. İhsan Gündüz katılımcılara sunum yaptı.

Güngüz, mide kanserinin tanı süreci, evreleme yöntemleri, güncel cerrahi yaklaşımlar ve multidisipliner tedavi planlaması ile ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Beyaz Saray'a bakın ne sormuş

Müttefikleri birbirine düşüren şüphe! Duyunca hemen telefona sarılmış
İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Denizde vahşet! Onlarca kişinin ölümü sonrası intikam yemini ettiler
Ramazan günü camide büyük rezillik

Ramazan günü camide büyük rezillik! Cemaat isyanda
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor