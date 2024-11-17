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Tekirdağ'da mezarlıkta iki kişi silahla öldürüldü

Tekirdağ'da mezarlıkta iki kişi silahla öldürüldü
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Tekirdağ Ergene'de, mezarlıkta park halinde olan aracın içinde 2 kişi ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2 kişi mezarlıkta park halindeki araçta ölü bulundu.

Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan Asri Mezarlığı'nda park halindeki hafif ticari araçtan silah sesleri geldiğini duyan çevredekilerin

İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki kuzenler Birkan İ. ve Berna İ'nin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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