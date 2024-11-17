Tekirdağ'da mezarlıkta iki kişi silahla öldürüldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2 kişi mezarlıkta park halindeki araçta ölü bulundu.

Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan Asri Mezarlığı'nda park halindeki hafif ticari araçtan silah sesleri geldiğini duyan çevredekilerin

İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki kuzenler Birkan İ. ve Berna İ'nin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.