Haberler

Tekirdağ'da Lösemili Çocuklar İçin Moral Pikniği

Tekirdağ'da Lösemili Çocuklar İçin Moral Pikniği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte lösemili çocuklar, aileleri ve LÖSEV gönüllüleri bir araya geldi. Boyama etkinlikleri, oyunlar ve animasyon gösterileriyle çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de deneyimlerini paylaştı.

Tekirdağ'da lösemili çocuklar, aileleri ve gönüllüler piknikte bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mesire Alanı'nda lösemili çocuklar ve ailelerine moral vermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, tedavi gören çocuklar, aileleri ve LÖSEV gönüllüleri vakit geçirdi.

Etkinlikte çocuklar için düzenlenen boyama çalışmaları ve çeşitli oyunların yanı sıra animatörlerin gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Gün boyunca patlamış mısır ve çeşitli ikramların sunulduğu??????? etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de deneyimlerini paylaştı.

Kaynak: AA
Ekonomide gözler bugüne çevrildi! 3 yıllık yol haritası açıklanıyor

Beklenen gün geldi çattı! Milyonların gözü bugün yapılacak açıklamada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı derbiden düğüne tekneyle gitti! Gecede prim sürprizi

Derbi bitince hemen tekneye koştu! Nedeni bomba

Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi

Ünlü sunucu idama mahkum edildi
2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! Tarihi Titus Tüneli'nde mahsur kaldığı ortaya çıktı

2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! İşin aslı bambaşkaymış
Serhat Kılıç'ın sevgilisi karakola götürüldü: Rol arkadaşı Eren Vurdem kameralara siper oldu

Ünlü oyuncudan büyük vefa: Dostunun hayat arkadaşına siper oldu

Baba silahının bakımı sırasında oğlunu vurdu: 1 ölü

Silah bakımı facia ile sonuçlandı! Baba yanlışlıkla oğlunu öldürdü
Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın

Bülent Turan'dan dikkat çeken uyarı: Bu milletin sabrıyla oynamayın
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler

Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri...