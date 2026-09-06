Tekirdağ'da Lösemili Çocuklar İçin Moral Pikniği

Tekirdağ'da lösemili çocuklar, aileleri ve gönüllüler piknikte bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mesire Alanı'nda lösemili çocuklar ve ailelerine moral vermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, tedavi gören çocuklar, aileleri ve LÖSEV gönüllüleri vakit geçirdi.

Etkinlikte çocuklar için düzenlenen boyama çalışmaları ve çeşitli oyunların yanı sıra animatörlerin gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Gün boyunca patlamış mısır ve çeşitli ikramların sunulduğu??????? etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de deneyimlerini paylaştı.

Kaynak: AA