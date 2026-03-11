Haberler

Tekirdağ'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki H.C'ye kamyon çarparak hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İlyas Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan H.C'ye (59), seyir halindeki S.K'nin kullandığı 59 HB 169 plakalı kamyon çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sedat Kara


