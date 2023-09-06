Tekirdağ'da Kaçak Sigara İmalathanesi Operasyonu: 2 Gözaltı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kaçak sigara imalathanesi ortaya çıkarıldı ve 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda bir ikamette kaçak sigara imal edildiğini tespit etti. Operasyonda çok sayıda makaron, TAPDK bandrolü, elektrikli sigara sarma makinesi ve tütün ele geçirildi.