Tekirdağ'da Kaçak Sigara İmalathanesi Operasyonu: 2 Gözaltı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kaçak sigara imalathanesi ortaya çıkarıldı ve 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda bir ikamette kaçak sigara imal edildiğini tespit etti. Operasyonda çok sayıda makaron, TAPDK bandrolü, elektrikli sigara sarma makinesi ve tütün ele geçirildi.
TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde polisin, kaçak sigara imalathanesi olarak kullanılan adrese düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Aramalarda kaçak sigara yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesindeki bir ikamette kaçak sigara imal edildiğini belirleyip, operasyon düzenledi. Adreste ve bir araçta yapılan aramalarda, 1260 içi doldurulmuş makaron, 25 bin 200 boş makaron, 790 kesilmiş TAPDK bandrolü, 25 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 1 kilo paket tütün, 135 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.