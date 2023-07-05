Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: 885 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Veliköy Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine yapılan çalışmada, 885 litre kaçak içki ele geçirildi. İşletme sahibi A.T. gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 885 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin işletmede yaptığı kontrollerde kaçak üretilen 885 litre şarap ele geçirildi.
İşletme sahibi A.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel