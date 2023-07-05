Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: 885 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Veliköy Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine yapılan çalışmada, 885 litre kaçak içki ele geçirildi. İşletme sahibi A.T. gözaltına alındı.