Tekirdağ'da İRAP toplantısında 2027-2031 afet risk azaltma planı ele alındı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2027-2031 dönemini kapsayan İl Afet Risk Azaltma Planı ele alındı.

Toplantıda, il genelindeki afet risklerinin azaltılması, kurumların afetlere yönelik kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla hazırlanan plan kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, vali yardımcıları Kaan Peker ve Musa Aydemir, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA