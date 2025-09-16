Haberler

Tekirdağ'da İlköğretim Haftası Törenle Başladı

Tekirdağ'da İlköğretim Haftası Törenle Başladı
Tekirdağ'da İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene Vali, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı.

Tekirdağ'da İlköğretim Haftası kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yeniyol, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, aileler ve öğretmenler için hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programa, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kurum müdürleri, parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
