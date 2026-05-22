Haberler

Çorlu'da polis şehit eden zanlı tutuklandı

Çorlu'da polis şehit eden zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki polisi şehit eden şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki polisi şehit eden şüpheli tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğinde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler (43) ile Emrah Koç'u (32) bıçaklı ve silahlı saldırıda bulunarak şehit eden Orhan Altan'ın (24) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde hastaneden çıkarılan Altan, Çorlu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Altan, daha sonra yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olay

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki iş merkezine hakkında psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan Altan'ın bölgede olduğuna dair ihbar üzerine 17 Mayıs'ta polis ekipleri sevk edilmişti.

İş merkezine giden polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, Altan'ın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğrayarak şehit olmuştu.

Yaralı yakalanan Altan hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

Camı kırarak kapıyı açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Hakan Safi'nin de yönetim listesi belli oldu

Yönetim listesi belli oldu!

Bilgi Üniversitesi'nin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı

Kapatılan üniversitenin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı