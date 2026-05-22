Çorlu'da polis şehit eden zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki polisi şehit eden şüpheli tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğinde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler (43) ile Emrah Koç'u (32) bıçaklı ve silahlı saldırıda bulunarak şehit eden Orhan Altan'ın (24) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde hastaneden çıkarılan Altan, Çorlu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Altan, daha sonra yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olay

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki iş merkezine hakkında psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan Altan'ın bölgede olduğuna dair ihbar üzerine 17 Mayıs'ta polis ekipleri sevk edilmişti.

İş merkezine giden polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, Altan'ın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğrayarak şehit olmuştu.

Yaralı yakalanan Altan hastaneye kaldırılmıştı.